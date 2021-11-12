Водители о заваленных снегом дорогах в Петрозаводске: «Скоро одна полоса останется!» (ФОТОФАКТ)

Петрозаводчане требуют срочно очистить от снега улицу Лыжная.

В минувший понедельник, 10 января, после 17.00 на улице Лыжная образовалась огромная пробка. Машины медленно преодолевали зауженную из-за плохой уборки от снега дорогу.

«Лыжную почистите, срочно, скоро одна полоса останется!!!!!!» - разметили водители «крик души» в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Этот пост собрал массу комментариев. Горожане возмущены качеством уборки многих улиц в столице Карелии:

- При въезде на Ключевское из трех полос только одна осталась;

- Беспредел по всему городу, вот это, например, ул. Зелёная, справа детский сад, лежачий воткнули глубокой осенью, сейчас он ниже наката на 10 см, тротуар слева сравнялся с проезжей частью, безопасность детей на уровне;

- Почистите весь город, чего уж там снегопадов уже давно не было, погода к нам благосклонна, но город до сих пор в сугробах…;

- Срочно объявлять ЧС, и покупать три хороших погрузчика и девять Вольво и убрать город!

Ранее сообщалось, контракт на уборку дорог Петрозаводска с нынешним подрядчиком продлится до конца зимы.