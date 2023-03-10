Водители просят власти Сегежского района Карелии почистить дорогу, похожую на бобслейную трассу

В Сегеже просят почистить дорогу, состояние которой опасно для водителей и пешеходов.

В паблике «Сегежа LIVE» опубликован пост о непочищенной дороге в городе, где образовалась ледяная колея и водители вынуждены ехать по тротуару, почти по ногам пешеходов.

Авторы поста сравнили с бобслейной трассой обледеневшую, непочищенную дорогу, с глубокой колеей.

«Такую дорогу очень удобно использовать как саночную или бобслейную трассу. Разгоняетесь от «Радуги» в санях, отталкиваясь ногами, и устанавливаете новые рекорды. Сани отлично скользят по желобу, и вы покажите хорошее время. А если серьезно, просьба к администрации наконец-то ее почистить и расширить! Машины едут прямо по тротуару, чуть ли по ногам пешеходам!», - обратились к властям в соцсети водители.