Водители смогут официально покупать "красивые номера" для машин в России

МВД и Минэкономики РФ согласовали концепцию, которая позволит россиянам покупать так называемые красивые автономера.

Как пишет "Коммерсант", госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг. Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с "красивым" знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины.

О достигнутых договоренностях между МВД и Минэкономики "Ъ" рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. Государственные регистрационные знаки (ГРЗ) будут поделены на обычные и "красивые" — с совпадающими буквами, цифрами и т. д. Получить "красивый" ГРЗ можно будет через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации авто.

Помимо стандартной процедуры (получение номера, сгенерированного системой) будет доступна новая: выбрать номер, заплатив повышенную пошлину (например, 5–10 тыс. руб., размер определит Минэкономики).

Также можно будет выбрать номер из массива "красивых" номеров: пошлина будет на порядок выше (может достигать 200–300 тыс. руб., такова цена некоторых ГРЗ на сером рынке), но размер еще не определен. Возможно, что в Налоговом кодексе пропишут базовые ставки для номеров конкретных серий. Подобная схема уже работает в Казахстане, где повышенную пошлину платят за номера с цифрами 001–009.

Предусмотрен и другой вариант, когда на конкретную серию номеров распространяется повышающий или понижающий коэффициент: субъекты федерации смогут их вводить региональными законами. Или же ГРЗ, который гражданин хочет купить, может быть выставлен на аукцион. Правила проведения аукционов утвердят постановлением правительства, сообщает "Коммерсант".