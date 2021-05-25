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Водителя автобуса, устроившего опасные гонки в центре Петрозаводска, ждет суд

Новости. Общество
11:24, 26 Мая 2021
фото: © кадр из видео

Сотрудники ГИБДД Карелии нашли водителя маршрутного автобуса, вылетевшего на «встречку» на проспекте Ленина.

Напомним, 23 мая на проспекте Ленина две маршрутки не смогли поделить дорогу — в итоге одна из них выехала на полосу встречного движения, где в этот момент двигались автомобили, подвергнув риску не только жизни пассажиров, но и других участников движения.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, нарушителем оказался водитель автобуса №21. Его личность установили. В отношении нарушителя составлен протокол, материалы дела направлены в суд. Гонщику грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

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