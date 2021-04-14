Водителя автобуса в Петрозаводске оштрафовали за разговор по телефону во время поездки

Водителя-нарушителя ждет штраф в размере полутора тысяч рублей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Для предотвращения ДТП с участием пассажирского транспорта Госавтоинспекция Петрозаводска проводит ежедневные сплошные проверки автобусов. Автоинспекторы проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха и ПДД.

Накануне в отношении водителя маршрутного автобуса вынесено постановление об административном правонарушении за использование телефона во время управления автобусом.

По закону за разговор по телефону во время управления транспортом водителя ждет административный штраф в размере одной тысячи пятисот рублей.