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Водителя автобуса в Петрозаводске оштрафовали за разговор по телефону во время поездки

Новости. Общество
13:27, 15 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Водителя-нарушителя ждет штраф в размере полутора тысяч рублей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Для предотвращения ДТП с участием пассажирского транспорта Госавтоинспекция Петрозаводска проводит ежедневные сплошные проверки автобусов. Автоинспекторы проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха и ПДД.

Накануне в отношении водителя маршрутного автобуса вынесено постановление об административном правонарушении за использование телефона во время управления автобусом.

По закону за разговор по телефону во время управления транспортом водителя ждет административный штраф в размере одной тысячи пятисот рублей.

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