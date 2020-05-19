Водителя без прав поймали на севере Карелии

Сотрудники дорожно-постовой службы отстранили от управления автомобилем водителя, добиравшегося из Сегежи в Кемь.

Как сообщается в паблике "Полиция Беломорска", на автодороге Санкт-Петербург-Мурманск в Беломорском районе при проверке документов у жителя Сегежи, управляющего автомобилем ВАЗ-2115, выяснилось, что прав у мужчины нет. Он был отстранен от управления "легковушкой", в отношении правонарушителя составлен административный материал.

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей или арест 15 суток.

Напомним, в праздничные дни, с 9 по 11 мая, автоинспекторы отстранили от управления 15 водителей в Петрозаводске.