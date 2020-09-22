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Водителя с рогами и самоварами задержали полицейские Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
14:39, 23 Сентября 2020
фото: © полиция Прионежского района
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В Прионежском районе остановлен автомобиль, в котором обнаружены рога лося, самовары, другие металлические предметы, водитель задержан.

В паблике "Полиция Карелии" сообщается, что сотрудники полиции по Прионежскому району 21 сентября на 442 км трассы "Кола" остановили машину "ВАЗ-2107" серебристого цвета с гос. номером Х 585 УО 152 регион, под управлением уроженца Нижегородской области.

Водитель в прицепе перевозил лом черного металла: 2 корпуса от стиральных машин, газовая плита марки "Тула", в корпусе желтого цвета без газовых горелок, корпус вентиляционного канала, баллон, металлическая печь, 2-секционный радиатор отопления, металлические спинки от кровати красно-желтого цвета, двигатель, удлиненные штанги (трубы) в количестве 14 штук (длиной 1,5 метра, диаметром 75 см), аккумуляторная батарея, каркас вытяжки, поддон металлический от двигателя.

В багажнике автомобиля обнаружены 32 штуки различных рогов лося, в салоне - 15 самоваров, из них 8 больших, высотой от 40 до 50 см, 7 маленьких самоваров, высотой от 30 до 40 см.


Всех, кто обладает информацией по указанному имуществу, либо может сообщить какую-то информацию по задержанным гражданам, просят звонить по телефону: 8 953 535 00 18 .
Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

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VladPTZ
2020-09-23 16:02:25
Что то я не понял в чем тут криминал? Обычный сборщик барахла и металлолома.
zanoza
2020-09-23 15:45:20
Смешное название статьи :)
Лохъ
2020-09-23 14:59:38
Опять цыгане дачи шмонают?
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