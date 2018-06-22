Водителя самосвала, сбившего под Бесовцом инспектора ДПС и экс-полицейского, отправили за решетку

Водителя, совершившего смертельное ДТП под Петрозаводском, приговорили 4, 8 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Петрозаводска приговором Прионежского районного суда признан виновным в совершении смертельно ДТП в состоянии наркотического опьянения, ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

Напомним, что 28 ноября 2017 года в Прионежском районе, при подъезде к поселку Бесовец, произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса. Приехавший на место происшествия наряд ДПС Отдела ГИБДД Прионежья остановил Mitsubishi Pajero и попросил водителя выступить понятым при оформлении протокола.

В этот момент в 12.20 мимо проезжал самосвал под управлением водителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения.

Водитель самосвала совершил наезд на стоявших на обочине сотрудника ДПС и понятого – водителя джипа, сотрудника МВД Карелии в отставке.

В результате ДТП 48-летний понятой погиб на месте аварии, а сотрудник ДПС с тяжелыми травмами был госпитализирован.

В настоящий момент гражданская супруга погибшего понятого, сама являющаяся адвокатом, подала в городской суд Петрозаводска иск о возмещении компенсации морального вреда на сумму 4,5 млн рублей.