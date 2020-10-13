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Водителя, совершившего "запрещенный" обгон, ждет наказание

Новости. Происшествия
10:53, 14 Октября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Костомукше водитель, который совершил обгон в неположенном месте, рискует стать пешеходом, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 13 октября, в 17.49 на 6 км автодороги "Костомукша-ГОК" водитель автомобиля Daewoo совершил обгон с выездом на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен".

Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении водителя административные материалы. Водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водителя права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

С начала года на автодороге "Костомукша-ГОК" водители совершили 3 дорожных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

"Безопасными дороги могут быть только при условии неукоснительного соблюдения водителями правил дорожного движения. Не создавайте опасных ситуаций на дороге, берегите жизнь", - предупреждает ГИБДД Карелии.

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