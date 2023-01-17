Водителя такси обвинили в краже у пассажира, зашедшего в придорожное кафе в Карелии

По версии следствия, таксист не устоял перед деньгами своего пьяного клиента.

Житель Петрозаводска обвиняется в краже с причинением значительного ущерба. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в октябре 2022 года мужчина — водитель такси — воспользовался тем, что пассажир машины, вышедший в кафе в поселке Янишполе, был пьян. Он взял из сумки пассажира, оставшейся в автомобиле, 50 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении 33-летнего водителя такси было направлено в Кондопожский городской суд. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.