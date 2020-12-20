Водителя, устроившего по пьяни ДТП в Пудоже, отправили на обязательные работы

Жителя Пудожа, совершившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения, наказали 160 часами обязательных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пудожского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя района, который осуждён за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Судом установлено, что ранее, в июне 2018 года, мужчину уже ловили пьяным за рулем. Он был лишен водительских прав на полтора года. После исполнения административного наказания мужчина получил водительское удостоверение, но в июле 2020 года вновь сел за руль подшофе. Двигаясь по одной из улиц Пудожа, он попытался на ходу поднять упавший под ноги телефон, при этом утратил контроль над автомобилем, который врезался в фонарный столб. Сам пострадавший с травмами был доставлен в больницу.

Суд назначил виновному наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Карелии уменьшилось втрое.