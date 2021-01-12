Водителя в Карелии арестовали за неповиновение сотрудникам ГИБДД

В Костомукше арестовали водителя, который отказался предъявлять документы сотрудникам ГИБДД.

Как сообщается в паблике "Новости Костомукши", 8 января водитель автомобиля Lada Priora проигнорировал неоднократные требования инспекторов ДПС предоставить для проверки документы, наличие которых у водителя предусмотрено действующим законодательством. Гражданин своими действиями оказал неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

В отношении нарушителя составлены материалы материалы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, на основании которых Костомукшский городской суд вынес решение об административном наказании в виде административного ареста.

Госавтоинспекция Костомукши призывает всех участников движения соблюдать ПДД и быть взаимовежливыми на дороге.