Водителям на заметку: Временный мост установят на трассе в Карелии

С 1 июня на автодороге А-121 "Сортавала" начнется капитальный ремонт моста, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

С начала июня водители будут вынуждены ездить по временному мосту через реку Мийналйоки в Лахденпохском районе на 231 км автодороги А-121 "Сортавала".

С 1 июня по 30 ноября 2020 года из-за ремонта основного моста вводятся временные ограничения движения на искусственном сооружении – общая масса автомобиля не должна превышать 49 тонн, а ширина – 3,5 метров.

Ранее сообщалось, что на севере Карелии распилен мост на дороге к озеру Унус, где планировалось размещение форелевой фермы.