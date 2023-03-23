Водителям в Карелии демонстрируют фото с мест ДТП

Автоинспекторы в республике проводят профилактические беседы под девизом: «Не повтори чужих ошибок».

Как сообщили в Госавтоинспекции, в Карелии сотрудники ГИБДД информируют водителей о состоянии аварийности на дорогах республики, призывая соблюдать правила дорожного движения. Дорожные полицейские при этом демонстрируют фотографии с мест ДТП, наглядно объясняя, к чему приводит беспечность на дороге.

Согласно статистике ГИБДД, с начала года на дорогах Карелии в 92 дорожных авариях погибли 28 человек и 109 получили травмы. Более 170 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил обгона. Именно это нарушение чаще других становится причиной столкновения автомобилей.

В Госавтоинспекции уверены, что подобные беседы могут повысить у водителей чувство ответственности за безопасность дорожного движения.