Водительских прав за пьянку за рулем в Карелии за год  лишились 2,3 тыс. человек

Всего за одни за сутки инспекторы в Карелии отстранили от управления автомобилем 9 водителей в состояния опьянения.

Об этом сообщили в ГИБДД республики.

В Кемском районе ночью остановлен водитель ВАЗ 21099, под управлением 38-летнего жителя Калевалы с признаками опьянения. Показания алкометра подтвердили состояние опьянения водителя, 1.04 мг/л.

А в Кеми 31-летний водитель Renault также с признаками алкогольного опьянения отстранён от управления автомобилем. Водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.

В минувшем году 2305 водителей лишены права управления за подобное нарушение. По вине нетрезвых водителей погибли 14 человек.