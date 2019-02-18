Водка, бальзам и наливка из Карелии удостоены высших наград в Москве

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Компании "АлкоВорлд", владеющая Петрозаводским ликеро-водочным заводом, завоевала 7 высших наград на конкурсе "Лучший продукт" в рамках международного форума "Продэкспо" в Москве.
Золотыми медалями в категории "Лучший продукт" отмечены флагманские продукты - легендарный карельский бальзам, наливка из морошки, водка.
Какие продукты ПЛВЗ "Петровский! Получили награды в номинации "импортозамещение", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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