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Водный причал, амфитеатр: В одном из городов Карелии началось благоустройство набережной (ФОТО)

Новости. Общество
09:00, 30 Апреля 2020
фото: © Управление пресс-службы главы Карелии
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Сквер в Сортавале украсят летний парковый павильон, амфитеатр, детская площадка и новый водный причал, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В центральной исторической части Сортавалы рабочие приступили к благоустройству сквера на набережной по улице Ленина.

На фоне залива Ляппяярви планируется поставить амфитеатр с террасами, оборудовать водный причал для маломерных судов, детскую площадку, провести освещение и озеленение. Кроме того, будут проложены прогулочные дорожки и обустроены зоны отдыха. Рядом организуют автостоянку на 24 места.



Напомним, что проект "Сквер у набережной по ул. Ленина в г. Сортавала" победил в 2019 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации "Исторические поселения".

На реализацию идеи из федерального бюджета городу выделены 54 миллиона рублей.



Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству и перспективному развитию территории заключен с ООО "Строительный трест № 4". В соответствии с утвержденным графиком подрядчик с 15 апреля приступил к строительным работам на объекте.

Напомним, в Финляндии вышла книга об истории Сортавалы.

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