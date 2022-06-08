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Водоканалу Петрозаводска 87 лет

Новости. Общество
16:21, 17 Июня 2022
фото: © АО «ПКС-Водоканал»

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87 лет назад, в 1935 году, был издан приказ о введении в эксплуатацию первой линии петрозаводского водопровода протяженностью 2,7 км.

Сегодня День рождения водоканала Петрозаводска: 87 лет назад, в 1935 году, был издан приказ о введении в эксплуатацию первой линии петрозаводского водопровода протяженностью 2,7 км. Сейчас же АО «ПКС-Водоканал» обслуживает больше 800 км канализации и водопровода. Водоканал — это не только сети, но и очистные сооружения, насосные, канализационные станции.

В этом году Правительство Карелии, Администрация Петрозаводска и АО «ПКС-Водоканал» заключили концессионное соглашение на 30 лет: в коммунальную инфраструктуру Петрозаводска будет вложено больше 5 миллиардов рублей. С 2005 года «РКС-Петрозаводск» уже вложили в системы водоснабжения и водоотведения города более 1,9 млрд. Это прогресс для столицы нашей республики, без сотрудничества города и «РКС-Петрозаводск» подобные инвестиции были бы невозможными.

За 17 лет существования группы компаний «РКС» в Петрозаводске были модернизированы очистные города: улучшили обработку воды и уменьшили ее цветность, была построена станция УФ-обработки для дополнительного обеззараживания питьевой воды, проведены масштабные работы по реконструкции канализационных очистных сооружений с уникальной системой софинансирования — привлекались международные кредиты и гранты. Компания заслуженно получила знак отличия «Образцовое предприятие ЖКХ».

Водоканал заботится об экологии региона: В 2015 году по решению Совета Баренцева/Евроарктического региона из списка «экологических горячих точек» была исключена точка К4 — городские водоочистные сооружения. В 2020 году из «экологических горячих точек» исключили и КОС. Для того, чтобы это произошло, трудились сотни специалистов АО «ПКС-Водоканал». Их труд не всегда заметен (мы часто не задумываемся о том, сколько сил нужно для работы коммунальной инфраструктуры), но сотрудники коммунальных служб — люди незаменимые, они те, кто дарят нам комфорт: холодную воду в квартирах, летний водопровод на дачах, канализацию — в общем, блага современного мира. Сегодня праздник работников АО «ПКС-Водоканал» и всех причастных к предприятию. Пусть и дальше водоканал помогает Петрозаводску становиться лучше и комфортнее. Спасибо сотрудникам АО «ПКС-Водоканал» за их ежедневный труд.

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