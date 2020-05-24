Водолазы нашли тело утонувшего в Карелии рыбака

Мужчина ушел на рыбалку 9 мая и не вернулся.

В паблике "Подслушано в Медвежьегорске" родственники сообщили, что 23 мая в результате поисковых работ была найдена лодка и тело пропавшего рыбака.

Напомним, двое мужчин пропали на рыбалке в Медвежьегорском районе рядом с деревней Челмужи.

Тело второго жителя Карелии пока не нашли.



"Огромное спасибо людям, которые, не были равнодушны к нашей беде... помогали нам на протяжении всего времени... помогали финансово... поддерживали, одни мы бы не справились...", – написали родные.