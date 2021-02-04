Воду и тепло вернули в дом жителей райцентра Карелии, где произошла коммунальная авария

В Суоярви, где произошла коммунальная авария из-за сильных морозов, решена проблема с водоснабжением и теплом.

Недавно СМИ рассказали о том, что в доме №8 на Суоярвском шоссе в Суоярви произошла коммунальная авария. Жители жаловались на холод в квартирах, а также на замерзшую холодную воду в стояках и канализацию. К решению вопроса подключился Центр управления регионом в Карелии (ЦУР).

Как выяснил ЦУР, из-за морозов в пятиэтажке действительно замерзли стояки и канализация, но не во всем доме. Через квартиры жильцов проходят два стояка – один на кухне, другой в ванной. Полностью промерзли только стояки на кухне.

"Как морозы отступили, коммунальная авария была полностью ликвидирована. Новые заявки от жильцов не поступали, – рассказали в администрации Суоярвского района. – Теплоснабжение дома восстановлено силами управляющей компании "Суоярвские коммунальные системы".