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Военком Карелии разъяснил вопросы прохождения медкомиссии при частичной мобилизации

Новости. Общество
13:36, 26 Сентября 2022

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Военный комиссар республики Андрей Артемьев рассказал, когда проводится медосмотр мобилизованных.

В условиях проводимой частичной мобилизации медицинское освидетельствование граждан в традиционной форме, как при комиссиях по призыву, не проводится. Об этом завил военком Карелии Андрей Артемьев, сообщается на сайте правительства республики.

Как пояснил военный комиссар, проводится медицинский осмотр посредством термометрии для выявления острых респираторных заболеваний. В случае, если гражданин заявляет жалобу, подтвержденную медицинским документом врача-специалиста, по нему принимается отдельное решение. Этим вопросом занимается начальник военной экспертизы военного комиссариата.

«В дальнейшем при доставке граждан в воинскую часть проводится еще одно медицинское освидетельствование, где также может выявиться та категория, на основании которой служба не представляется возможной.  Факты возвращения граждан из войск есть, но они единичны, что говорит о качестве проводимых мероприятий», — отметил военком Карелии.

Ранее глава Карелии заявил, что мобилизация не предполагает медкомиссии как таковой.

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