Военкоматы Карелии ищут врачей и фельдшеров

Опубликован список вакантных должностей, требующихся в военные комиссариаты республики.

Информация по вакантным должностям в военных комиссариатах Карелии появилась на сайте Правительства республики. Вакансии актуальны на март 2022 года.

Согласно списку, в комиссариатах на сегодняшний день востребованы должности врача и фельдшера. Кроме того, требуются инспекторы, начальники отделения, представители других профессий.

Полный список вакантных должностей:

• главный инспектор (группы инспекторов);

• ведущий инспектор (группы инспекторов);

• инспектор (группы инспекторов);

• помощник начальника юридического отделения военного комиссариата Республики Карелия;

• врач-хирург центра (военно-врачебной экспертизы);

• врач-психиатр центра (военно-врачебной экспертизы);

• врач-стоматолог центра (военно-врачебной экспертизы);

• медицинская сестра центра (военно-врачебной экспертизы);

• фельдшер центра (военно-врачебной экспертизы) в военных комиссариатах (г. Сортавала и Лахденпохского района), (г. Кондопога и Кондопожского района), (Пряжинского и Прионежского районов);

• водитель автомобиля в военном комиссариате (г. Сортавала и Лахденпохского района);

• старший помощник военного комиссара (Пряжинского и Прионежского районов);

• начальник отделения ППП и УМР военного комиссара (Пряжинского и Прионежского районов);

• помощник начальника отделения ППП и УМР (по воинскому учету) военного комиссара (Пряжинского и Прионежского районов).