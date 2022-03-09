Военкоматы Карелии ищут врачей и фельдшеров

Опубликован список вакантных должностей, требующихся в военные комиссариаты республики.
Информация по вакантным должностям в военных комиссариатах Карелии появилась на сайте Правительства республики. Вакансии актуальны на март 2022 года.
Согласно списку, в комиссариатах на сегодняшний день востребованы должности врача и фельдшера. Кроме того, требуются инспекторы, начальники отделения, представители других профессий.
Полный список вакантных должностей:
• главный инспектор (группы инспекторов);
• ведущий инспектор (группы инспекторов);
• инспектор (группы инспекторов);
• помощник начальника юридического отделения военного комиссариата Республики Карелия;
• врач-хирург центра (военно-врачебной экспертизы);
• врач-психиатр центра (военно-врачебной экспертизы);
• врач-стоматолог центра (военно-врачебной экспертизы);
• медицинская сестра центра (военно-врачебной экспертизы);
• фельдшер центра (военно-врачебной экспертизы) в военных комиссариатах (г. Сортавала и Лахденпохского района), (г. Кондопога и Кондопожского района), (Пряжинского и Прионежского районов);
• водитель автомобиля в военном комиссариате (г. Сортавала и Лахденпохского района);
• старший помощник военного комиссара (Пряжинского и Прионежского районов);
• начальник отделения ППП и УМР военного комиссара (Пряжинского и Прионежского районов);
• помощник начальника отделения ППП и УМР (по воинскому учету) военного комиссара (Пряжинского и Прионежского районов).
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