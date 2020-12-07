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Военная прокуратура нашла нарушения при строительстве президентского кадетского училища в Петрозаводске

Новости. Общество
10:50, 08 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона выявила нарушения в работе подрядчиков при возведении президентского кадетского училища.

Как сообщили в ведомстве, проверка показала, что подрядные организации, привлеченные к выполнению строительно-монтажных работ на Петрозаводском президентском кадетском училище допустили многочисленные нарушения. Они касаются требований к проектной документации, обязательных требований к документам в области стандартизации и специальных технических условий.

В этой связи военной прокуратурой Петрозаводского гарнизона
в отношении данных юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что вспышка COVID-19 произошла в президентском кадетском училище в Петрозаводске.

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Комментарии

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тетка
2020-12-08 12:09:12
А у нас в Карелии вообще что-нибудь делается хорошо?
User
2020-12-08 11:01:19
Получается, здание принято с нарушениями? Принимающие будут наказаны или "Рафик ниучом неуиноват"?
кир
2020-12-08 12:32:09
User, тебе, сторож, в мегаполисе с раздвоением сознания, какое дело до нас? Сторожи. Ты этого хотел, когда уезжал? Теперь ноешь и подвываешь. А к финикам свалить слабо. Там бы секьюрити назывался. Или в родословной чего-то не хватает?
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