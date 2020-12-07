Военная прокуратура нашла нарушения при строительстве президентского кадетского училища в Петрозаводске

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона выявила нарушения в работе подрядчиков при возведении президентского кадетского училища.

Как сообщили в ведомстве, проверка показала, что подрядные организации, привлеченные к выполнению строительно-монтажных работ на Петрозаводском президентском кадетском училище допустили многочисленные нарушения. Они касаются требований к проектной документации, обязательных требований к документам в области стандартизации и специальных технических условий.

В этой связи военной прокуратурой Петрозаводского гарнизона

в отношении данных юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что вспышка COVID-19 произошла в президентском кадетском училище в Петрозаводске.