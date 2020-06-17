Военнослужащих из Санкт-Петербурга пригласят для участия в параде Победы в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о предстоящем проведении парада Победы в Санкт-Петербурге и в Петрозаводске.

Как написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, 24 июня в Санкт-Петербурге пройдет парад Победы, в котором примут участие более 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа, в том числе из Республики Карелия. По информации главы Карелии, 17 июня в северной столице уже состоялась репетиция воздушной части парада, для участия в которой привлекались авиационные подразделения, размещённые в том числе в Карелии.

"Конечно, невозможно представить, чтобы в год 75-летия Великой Победы мы решили воздержаться от проведения торжеств, посвященных героизму советского народа, в Петрозаводске - городе Воинской Славы, - отметил Артур Парфенчиков. - Часть из них состоялась 9 мая, в том числе, исходя из эпидемиологической ситуации, в онлайн-формате, другие будут проходить в течение нескольких ближайших месяцев. В частности, было принято решение провести в Петрозаводске торжественное построение 30 сентября".

Это важная дата в истории республики – освобождение Карелии от фашистских захватчиков. Сотни тысяч наших солдат отдали свои жизни, защищая Карелию. И торжественное построение, в котором примут участие военнослужащие, сотрудники силовых структур, пограничники, кадеты – это дань памяти поколению победителей.

"И если 24 июня наши силы задействованы в параде в Санкт-Петербурге, то 30 сентября торжественное мероприятие мы сможем провести с привлечением сил Западного военного округа", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.