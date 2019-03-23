Военнослужащие оборудуют на севере Карелии паромную переправу

В поселке Панозеро военнослужащие оборудуют 250-метровую паромную переправу, сообщили в правительстве Карелии.

Как сообщает сайт Министерства обороны России, в поселке Панозеро Кемского района военнослужащие Западного военного округа оборудуют 250-метровую переправу.

Паромную переправу на реке Кемь наведут военнослужащие инженерно-саперного полка Краснознаменной общевойсковой армии в рамках тактико-специального учения. В настоящее время расчеты понтонно-мостового парка приступили к совершению марша на штатной технике протяженностью около 900 км из Ленинградской области в Карелию.

Напомним, что переправа находится в аварийном состоянии.

Ранее местные жители сняли серию видеороликов, в которых рассказали о сложной жизни в глубинке региона. В частности, авторы материалов сообщили о том, что в их населенном пункте перестал работать паром, который связывает население с большой землей. Люди заявили, что их вынуждают рисковать и выходить на опасный лед, чтобы перебраться на другой берег.

Жители Панозеро пригласили главу Карелии Артура Парфенчикова придти к ним по тонкому льду.