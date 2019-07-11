Военные поблагодарили парламент Карелии за присвоение острову имени святого

Минобороны РФ поблагодарило Заксобрание Карелии за присвоение острову Валаамского архипелага имени Иоанна Кронштадтского.

В конце 2018 года карельский парламент поддержал инициативу Минобороны РФ о наименовании одного из островов именем святого. Далее пакет документов был направлен на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации и картографии.

"Выражаю депутатам и аппарату Законодательного собрания РК искреннюю признательность за четко организованную работу и взаимодействие при подготовке распоряжения правительства РФ о присвоении имени святого праведного Иоанна Кронштадтского безымянному острову в северной части бухты Монастырская Валаамского архипелага Ладожского озера", - сообщается в письме заместителя министра обороны РФ Татьяны Шевцовой.

Остров Иоанна Кронштадтского посещают паломники, он граничит с основным островом архипелага и Крестовым островом, на нем располагается Никольский скит.