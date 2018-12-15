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Новости. Общество
12:07, 15 Декабря 2018
фото: Кадр из видео, снятого жителями Панозеро.

Военные помогут построить понтонную переправу жителям глубинки Карелии

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Власти решают вопрос строительства парома в поселке Панозеро, жители которого выпустили серию сюжетов о трудностях быта в глубинке.

Министерство обороны России выделит необходимое оборудование для обустройства понтонной переправы в пос. Панозеро Кемского района. Об этом сообщил на заседании государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, передает пресс-служба правительства Карелии.

Сообщается, что по обращению местной администрации этот вопрос проработан с министерством обороны России. Как рассказал Нургалиев, с ведомством достигнуты договоренности о выделении необходимого оборудования для обустройства переправы. В январе должна быть сформирована рабочая группа для решения вопроса о доставке и постановке на баланс оборудования. 

Переправа в пос. Панозеро Кемского района находится в аварийном состоянии.

Ранее местные жители сняли серию видеороликов, в которых рассказали о сложной жизни в глубинке региона. В частности, авторы материалов сообщили о том, что в их населенном пункте перестал работать паром, который связывает население с большой землей. Люди заявили, что их вынуждают рисковать и выходить на опасный лед, чтобы перебраться на другой берег. Жители Панозеро пригласили главу Карелии Артура Парфенчикова придти к ним по тонкому льду.

Власти Карелии рассматривают варианты решения проблемы в Панозеро. Сообщалось, что наиболее вероятный путь - это строительство нового парома либо с мотором, либо с тросовой переправой.

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