Военных в Карелии пытались накормить маслом с плесенью

Компания поставила в воинскую часть некондиционное сливочное масло, сообщили в Военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона.

Арбитражный суд Карелии поддержал военную прокуратуру Петрозаводского гарнизона, которая просила привлечь ООО "Норд-Атлантика" к административной ответственности.

Проверкой с участием специалистов Испытательной лаборатории пищевых продуктов и продовольственного сырья Центра гигиены и эпидемиологии Карелии было установлено, что эта кампания поставила по госконтракту в воинскую часть Петрозаводского гарнизона некондиционное сливочное масло. Продукт не прошел проверку по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Кроме того, в масле содержались плесень и дрожжи.

В рамках инициированной по требованию военной прокуратуры претензионной работы некачественная продукция на общую сумму 315 тысяч рублей заменена в полном объеме.

По решению Арбитражного суда компании назначено административное наказание в виде предупреждения.

Ранее военная прокуратура обязала ЖКУ очистить от мусора детскую площадку в Петрозаводске.