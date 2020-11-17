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Военных в Карелии пытались накормить маслом с плесенью

Новости. Общество
13:29, 18 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Компания поставила в воинскую часть некондиционное сливочное масло, сообщили в Военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона.

Арбитражный суд Карелии поддержал военную прокуратуру Петрозаводского гарнизона, которая просила привлечь ООО "Норд-Атлантика" к административной ответственности.

Проверкой с участием специалистов Испытательной лаборатории пищевых продуктов и продовольственного сырья Центра гигиены и эпидемиологии Карелии было установлено, что эта кампания поставила по госконтракту в воинскую часть Петрозаводского гарнизона некондиционное сливочное масло. Продукт не прошел проверку по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.  Кроме того, в масле содержались плесень и дрожжи.

В рамках инициированной по требованию военной прокуратуры претензионной работы некачественная продукция на общую сумму 315 тысяч рублей заменена в полном объеме.

По решению Арбитражного суда компании назначено административное наказание в виде предупреждения.

Ранее военная прокуратура обязала ЖКУ очистить от мусора детскую площадку в Петрозаводске.

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Комментарии

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Местный
2020-11-18 13:32:58
Да везде так....
Расследование Навального по "повару Пу" почитайте,кошмар....
кир
2020-11-18 14:27:35
Местный, пофиг любитель "Новичка". Просто вы сами, простые люди, склонны к воровству.
Гость
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