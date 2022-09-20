Военным и силовикам проиндексировали оклады

Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали, а размер денежного довольствия для расчета их пенсий увеличили.

Оклады военнослужащих и ряда силовиков увеличились на 4%, соответствующее постановление правительства России вступило в силу 1 октября. С этого же дня увеличен размер денежного довольствия для расчета их пенсий. Об этом пишет РИА Новости.

«Повысить с 1 октября 2022 г. в 1,04 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в постановлении.

Кроме того, проиндексированы оклады по специальным званиям лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников полиции, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков увеличен в России с 1 октября — теперь они будут составлять 85,47% от размера денежного довольствия, соответствующие изменения внесены в федеральный закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и правоохранителей.

Эти изменения, кроме военных, затронут бывших сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также Росгвардии.