Войска нацгвардии пополнились 23 призывниками из Карелии

Карельские призывники отправились проходить военную службу по призыву в войсках национальной гвардии РФ, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В четверг, 18 июня, из Петрозаводска стоять на страже России и её граждан отправилась первая команда призывников из 23 человек в войсковые части нацгвардии. До конца призыва росгвардейцами станут ещё 62 жителя Карелии.

Проходить военную службу карельские призывники будут в войсковые частях ВНГ РФ, которые находятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях.

Ранее сообщалось, что первые 69 новобранцев Карелии отправились к месту несения военной службы.