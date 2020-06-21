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Войска нацгвардии пополнились 23 призывниками из Карелии

Новости. Общество
09:29, 22 Июня 2020
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия
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Карельские призывники отправились проходить военную службу по призыву в войсках национальной гвардии РФ, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В четверг, 18 июня, из Петрозаводска стоять на страже России и её граждан отправилась первая команда призывников из 23 человек в войсковые части нацгвардии. До конца призыва росгвардейцами станут ещё 62 жителя Карелии.

Проходить военную службу карельские призывники будут в войсковые частях ВНГ РФ, которые находятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях.

Ранее сообщалось, что первые 69 новобранцев Карелии отправились к месту несения военной службы.

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