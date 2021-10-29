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Волк напугал работников горного комбината в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:25, 29 Октября 2021
фото: кадр из видео

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Сегодня ранним утром на промплощадку «Карельского окатыша» прибежал волк.

Хищника зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщается в паблике комбината.

Хищник пробежал в нескольких метрах от сотрудника предприятия, который успел его заметить и спрятался в помещении. Этим же утром волка видели работники цеха подготовки производства.

Информацию о происшедшем передали в Госохотнадзор по Костомукше и в полицию. В случае подобного происшествия принято решение о выезде на место оперативной группы для отстрела зверя.

В паблике ГОКа отмечается, что этой осенью хищников видели также на станции «Комбинатская». В прошлом году они попали в объектив камер видеонаблюдения на станции технического обслуживания большегрузных самосвалов и на пропускном пункте рудоуправления.

Выход волков на промплощадку специалисты связывают нахождением бездомных животных на территории комбината, которые становятся легкой добычей хищников.

Авторы сообщения советуют:
— Будьте осторожны при встрече с любыми дикими животными! Если вы увидели волка, не паникуйте и не пытайтесь от него убежать. Инстинкт может подтолкнуть зверя погнаться за добычей и шансов убежать нет, ведь хищник бегает в два раза быстрее, чем человек.

— Не смотрите волку в глаза, на генетическом уровне он может определить чувство страха и совершить нападение.

— Если поблизости нет укрытия, встаньте во весь рост и разговаривайте, как будто рядом есть другой человек. Кричать не нужно, это также может спровоцировать нападение.

Если вы заметили на комбинате или в городе дикое животное, экстренно сообщите в полицию либо ЕДДС по телефону 8(81459)5-23-35, 8-911-417-49-41 или сообщите начальнику службы ГОиЧС «Карельского окатыша» Дмитрию Галочкину - 8-911-661-67-91.

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Комментарии

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Беня
2021-10-29 15:53:45
Я полагаю на обогатительном комбинате бедных нет? :)
топка
2021-10-29 16:20:11
Беня, точно.))
топка
2021-10-29 15:40:41
Волк не ест горняков. :)
Беня
2021-10-29 15:52:53
топка, волк пришел на обогатительный комбинат немножко обогатиться :)
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