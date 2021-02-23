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Волк-одиночка проник на территорию горнообогатительного комбината в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:29, 24 Февраля 2021
фото: © кадр из видео
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На промплощадке "Карельского окатыша" снова замечен волк.

В паблике "Карельского Окатыша" сообщается, что серый хищник вновь был замечен на территории комбината.
"На этот раз зверь попался в объектив камеры видеонаблюдения на пропускном пункте рудоуправления", - сообщается в паблике предприятия.

По словам специалистов, волки обычно очень аккуратны и, наоборот, стараются избегать встречи с людьми. Если животные начинают терять страх перед человеком, нужно принимать меры.

Как минимум нельзя разбрасывать остатки пищи! Это привлекает диких животных, а также бездомных собак, которые становятся добычей хищников.

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Комментарии

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врунофф
2021-02-24 12:40:29
Узер, это тебе не в метро бдить. Тут волки ходят
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