Волк-одиночка проник на территорию горнообогатительного комбината в Карелии (ВИДЕО)

На промплощадке "Карельского окатыша" снова замечен волк.

В паблике "Карельского Окатыша" сообщается, что серый хищник вновь был замечен на территории комбината.

"На этот раз зверь попался в объектив камеры видеонаблюдения на пропускном пункте рудоуправления", - сообщается в паблике предприятия.

По словам специалистов, волки обычно очень аккуратны и, наоборот, стараются избегать встречи с людьми. Если животные начинают терять страх перед человеком, нужно принимать меры.

Как минимум нельзя разбрасывать остатки пищи! Это привлекает диких животных, а также бездомных собак, которые становятся добычей хищников.