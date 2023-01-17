Волки напали на собаку в центре поселка Карелии – жители в шоке

В Пряже ночью волки загрызли собаку прямо в центре поселка, где горят фонари.

Как сообщает издание «Фактор», в ночь на 17 января волки утащили собаку прямо в центре поселка Пряжа.

Хищники напали на собаку у дома № 1 по улице Гагарина, за которым несколько лет назад по программе переселения из аварийного жилья построили многоквартирный дом. Лужи крови и останки пса — вот то, что обнаружили жители поселка рядом утром, когда шли на работу.

Цепь следов и крови вела на болота, где и были найдены останки собаки.

«Такое наглое нападение в освещенном центре, где горят фонари и даже поздним вечером ходят люди — обеспокоило жителей. Страшно не только за животных, но и за детей. Рядом находится районная больница, рукой подать — до местного рынка и детского сада», — сообщает издание.