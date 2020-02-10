Волочкова рассказала о романе с английским лордом

Анастасия Волочкова разоткровенничалась о своих отношениях с женатыми мужчинами.

Бывшая прима Большого театра похвасталась, что крутила роман с английским лордом Энтони Керманом, пишет Cosmopolitan.

Балерина и аристократ познакомились во время лондонских гастролей Волочковой. Мужчина сразу показал Анастасии, что настроен серьезно. Он пригласил на первое свидание не только звезду, но и ее маму.

"Он был совершенно удивительным человеком –лордом, адвокатом короля Иордании и певца Стинга", – рассказала Анастасия.

Она отметила, что благодаря Керману познакомилась со многими представителями английской элиты, включая принца Майкла Кентского и Вивьен Вествуд.

К сожалению артистки, роман омрачили неприятные слухи и преследования папарацци. Из-за этого балерина решила расстаться с Энтони, несмотря на сильные чувства к нему. Кроме того, ее смущала 30-летняя разница в возрасте с возлюбленным.

"Меня, в частности, обвиняли в том, что я разрушила семью, увела его от жены, хотя на самом деле они к тому времени уже расстались и начали бракоразводный судебный процесс, который, кстати, по-моему, длится до сих пор", – призналась Волочкова в книге "Плата за успех".

По словам балерины, она никогда не была разлучницей. Тем не менее, Анастасия признает, что все ее мужчины уходили к ней от других женщин. Однако она уверена, что это было исключительно их желание.