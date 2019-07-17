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Новости. Общество
10:14, 17 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

"Волоком танк по набережной никто не потащит"

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Председатель горсовета Петрозаводска Геннадий Боднарчук рассказал, как относится к идее организовать на Онежской набережной соревнования силачей, которые попытаются установить мировой рекорд, сдвинув танк с места.

В Петрозаводске 19-20 июля состоится российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL — Strongman Champion League "Богатыри мира". Планируется, что на соревнования приедут 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.

"Изюминкой соревнований станет тяга танка Т-80 массой 46 тонн. Впервые в истории современный танк действующей армии России становится на время соревнований спортивным снарядом, с помощью которого устанавливаются мировые рекорды", - отмечается в сообщении.

Тащить танк планируют по пешеходной дорожке у тренажеров на набережной.

"Я надеюсь, что танк будет с резиновыми накладками на гусеницах, как это предусмотрено правилами при проведении подобных мероприятий, - сказал Боднарчук. - Он же не будет гарцевать по набережной, и силачи его волоком по асфальту не потащат. Гусеницы будут крутиться, и, надеемся, ущерба асфальту не будет. На место проведения соревнований танк доставят тралом, выгрузят. И если получится у этих сильных людей его передвинуть, то мы попадем в Книгу рекордов Гиннесса".

По словам Боднарчука, если вдруг и возникнут какие-либо повреждения асфальтового покрытия, то они, скорее всего, будут косметические.

"Это ничего страшного, - заверил Боднарчук. - Мы все это устраним. Организаторы, думаю, также не останутся в стороне. Много опасений было по параду в День города, но они не оправдывались. И здесь все будет хорошо".

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Комментарии

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Valentina Vonti
2019-07-17 11:38:11
Коссметик- нашелся городской.
Беня
2019-07-17 11:38:01
Я не исключаю шо танк сдвинется с куском набережной на которой стоит. Богатыри же дергать будут :)
zanoza
2019-07-17 10:51:46
"Косметические повреждения асфальта" это надо же до такого додуматься!!!
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