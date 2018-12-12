Волонтеров для путешественников-пенсионеров набирают в Карелии

Общественная организация "Центр развития социального туризма" собирает заявки-анкеты от желающих пройти специальную подготовку и стать волонтером социального туризма.

Как рассказали в организации, анкета кандидата в волонтеры доступна для заполнения в паблике Центра развития социального туризма. Анкета не высылается по почте и не предоставляется на бумажном носителе. Это делается потому, что координация работы волонтёров соцтуризма будет вестись через группу в соцсети.

"С 25 января 2019 года будут проводиться собеседования с анкетируемыми. Обучение начнется не ранее второй декады февраля 2019 года", - добавили в центре.

Центр развития социального туризма ведет работу над обеспечением финансовой и физической доступности туристских услуг для граждан старшего поколения.