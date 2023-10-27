Волонтеры Карелии ищут пропавшего мужчину в черных резиновых тапках

В Петрозаводске пропал 38-летний мужчина.

Активисты движения «ЛизаАлерт» просят помочь найти Алексея Викторовича К. 1985 года рождения.

Мужчина пропал в Петрозаводске, с 31 октября его местонахождение неизвестно.

Его приметы: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет в темно-серую куртку, черные спортивные штаны, черные резиновые тапки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождениии пропавшего петрозаводчанина, просят сообщать по номерам телефонов: 8-800-700-5452 или 112.