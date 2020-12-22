Волонтеры Карелии примут участие в грантовом конкурсе

Волонтеров Карелии приглашают к участию в грантовом конкурсе добровольческих инициатив, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Карельский центр развития добровольчества объявил о старте ежегодного грантового конкурса для волонтеров. К участию в нем приглашают жителей республики старше 14 лет. Победители получат ресурсную, экспертную, методическую и информационную поддержку своих добровольческих проектов. Об этом сообщает пресс-центр петрозаводской мэрии.

Заявки на региональный конкурс принимаются по трем направлениям: "Вовлечение граждан в добровольческую деятельность", "Развитие навыков и компетенций добровольцев", "Формирование позитивного отношения местного сообщества к добровольческой деятельности".

Заявки на участие и проектные работы принимаются до 15 января. С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на странице "Доброцентра" в соцсети.

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил волонтеров из Карелии за помощь в борьбе с пандемией.