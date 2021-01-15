Волонтеры начали доставлять родниковую воду жителям Питкяранты, которые не могут выйти из дома (ФОТОФАКТ)

В городе Карелии, где жители остались без водоснабжения из-за аварии на сетях, волонтеры развозят воду старикам, инвалидам и многодетным семьям.

Команда волонтёров начала свою работу по оказанию помощи в доставке воды с 10 часов утра в субботу, 16 января, сообщает администрация Питкярантского района:

- Уже обслужили около 20 заявок. Пожилым людям, инвалидам, маломобильным, женщине с 3 детьми, которая не может выйти из дома, доставлена родниковая вода.

Напомним, 14 января морозы вывели из строя водопровод Питкяранты. Из-за аварии местные жителя остались без воды.

Ситуацию в городе взяли под контроль прокуратура, Следком и генпрокурор России.

Чиновники карельского правительства приехали на место происшествия и руководят ремонтными работами. Принято решение строить 900 метров нового водопровода. Почти сотня рабочих привлечены к устранению аварии на водопроводе.

Водоснабжение до сих пор не восстановлено.