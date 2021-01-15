Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Свободные земельные участки под строительство магазинов и офисов появились в Петрозаводске 8
Сегодня 11:58
Мужчина оглох на два дня из-за слишком острого доширака
15.01.2021 23:30
В Карелии пациентов питкярантской больницы срочно вывозят из города из-за аварии на водопроводе 9
15.01.2021 20:52
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь 1
15.01.2021 19:40
В России предлагают канонизировать Путина 17
15.01.2021 21:30

Волонтеры начали доставлять родниковую воду жителям Питкяранты, которые не могут выйти из дома (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
14:04, 16 Января 2021
Загрузка...

В городе Карелии, где жители остались без водоснабжения из-за аварии на сетях, волонтеры развозят воду старикам, инвалидам и многодетным семьям.

Команда волонтёров начала свою работу по оказанию помощи в доставке воды с 10 часов утра в субботу, 16 января, сообщает администрация Питкярантского района:

- Уже обслужили около 20 заявок. Пожилым людям, инвалидам, маломобильным, женщине с 3 детьми, которая не может выйти из дома, доставлена родниковая вода.

Напомним, 14 января морозы вывели из строя водопровод Питкяранты. Из-за аварии местные жителя остались без воды.

Ситуацию в городе взяли под контроль прокуратура, Следком и генпрокурор России.

Чиновники карельского правительства приехали на место происшествия и руководят ремонтными работами. Принято решение строить 900 метров нового водопровода. Почти сотня рабочих привлечены к устранению аварии на водопроводе.

Водоснабжение до сих пор не восстановлено. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
11.01.2021, 16:25
Минздрав Карелии услышал мольбу жительницы Сегежи и пришел на помощь

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»