Волонтеры нашли пропавшего в Прионежье 25-летнего мужчину

Молодого человека искали с 9 октября.
Пропавшего в Прионежском районе молодого мужчину нашли живым. Об этом сообщили активисты карельского поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Найден. Жив», — написали в паблике отряда.
Напомним, 25-летний мужчина пропал 9 октября. Волонтеры обращались к жителям Карелии за помощью в поисках пропавшего.
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