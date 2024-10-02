Волонтеры нашли пропавшего в Прионежье 25-летнего мужчину

Молодого человека искали с 9 октября.

Пропавшего в Прионежском районе молодого мужчину нашли живым. Об этом сообщили активисты карельского поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найден. Жив», — написали в паблике отряда.

Напомним, 25-летний мужчина пропал 9 октября. Волонтеры обращались к жителям Карелии за помощью в поисках пропавшего.