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Волонтеры Пенсионного фонда в Карелии расчистили сельской жительнице дорогу к грядкам

Новости. Общество
09:36, 13 Июля 2021
фото: © ПФР

Сотрудники ПФР пришли на помощь одинокой пенсионерке в Заозерье, сообщили в отделении Пенсионного фонда Карелии.

Сотрудники Отделения Пенсионного фонда по Республике Карелия выехали для оказания помощи в Заозерье к одинокой пенсионерке Галине Андреевне Кейзеровой.

Пожилой женщине оказали помощь по хозяйству, выполнив трудную работу, которую не в силах обеспечить социальный работник, ведь у него несколько подопечных. Скосили на участке траву, улучшили обстановку вокруг дома, освободили проходы к дровам, грядкам.

Дом Галины Андреевны, обшитый белым сайдингом, со временем стал темным. Работники Пенсионного фонда отмыли фасад, удалили грязный налет, чтобы белые стены дома радовали его хозяйку.

Выполняя работу, общались: выслушали, узнали о потребностях и проблемах пожилого человека, поговорили о состоянии здоровья. Галина Андреевна выражает бесконечную благодарность волонтерам, соседям, всем знакомым людям, кто ей помогает. Она приветлива и доброжелательна, ухаживает за садом и огородом, старается со всеми бытовыми вопросами справляться сама. Волонтеры Пенсионного фонда, помогая пенсионерам, учатся у них жизнелюбию, активности и всегда готовы прийти на помощь.

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