Волонтеры продолжают поиски жителя Карелии, пропавшего почти два месяца назад

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратился за помощью в поиске жителя Сегежского района Карелии Геннадия Б., о местонахождении которого ничего не известно с 6 октября.

Об этом сообщается в группе поискового отряда в соцсети.



Пропавшему мужчине 44 года, на нем была голубая джинсовая куртка и такие же джинсы, красная толстовка и черная кепка.

Для поиска нужна помощь добровольцев.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, волонтеры просят сообщить эти данные по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.