Волонтеры собрали 250 кг мусора во время плоггинг-забега по парку Петрозаводска

Экоактивисты очистили территорию парка "Патриот", сообщили в администрации города.

Акция на территории парка "Патриот" прошла в формате плоггинг-забега, где участники совмещают бег и сбор мусора.

Всего за час волонтёры собрали 250 кг мусора, включая 120 кг стекла и 40 кг пластика.

"Идея плоггинга проста: вместо того, чтобы просто бегать по улицам, плоггеры берут с собой большой пакет и собирают в него отходы. Таким образом они убивают двух зайцев: ведут активный образ жизни и помогают природе. Это явление, гибрид здорового образа жизни и бережного отношения к природе, зародилось в Швеции. Пробежки с мусором становятся популярными по всему миру", – отмечают организаторы акции.

Ранее более 600 стеклянных бутылок вынесли с территории парка Беличий остров.