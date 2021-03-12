Волонтеры в Карелии объяснят, как проголосовать за благоустройство общественных территорий

Как проголосовать за благоустройство общественных территорий по программе Комфортная городская среда, объяснят волонтеры уже в это воскресенье на Масленице.

На улицах Петрозаводска добровольцы появятся уже в это воскресенье, 14 марта. Их главная задача - информирование жителей о тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Познакомиться с проектами благоустройства территорий можно будет и во время праздника Масленицы в воскресенье на площади Кирова с 12 до 15 часов, сообщает паблик правительства Карелии.

В городах, участвующих в онлайн-голосовании: Петрозаводске, Кондопоге, Костомукше и Сегеже идет набор добровольных помощников. Для этого нужно оставить заявку до 22 марта на сайте dobro.ru — dobro.ru/event/10041785.

Само же голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Территории, которые победят в народном голосовании благоустроят в 2022 году.

В этом году онлайн-голосование впервые пройдет на общероссийской платформе. Увидеть список территорий можно здесь.

Условия голосования: регистрация через "Госуслуги" и возраст старше 14 лет. На сайте можно отслеживать результаты голосования, а позже - узнавать о статусе исполнения работ на объекте.