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Волонтеры в Карелии объяснят, как проголосовать за благоустройство общественных территорий

Новости. Общество
14:40, 13 Марта 2021
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Как проголосовать за благоустройство общественных территорий по программе Комфортная городская среда, объяснят волонтеры уже в это воскресенье на Масленице.

На улицах Петрозаводска добровольцы появятся уже в это воскресенье, 14 марта. Их главная задача - информирование жителей о тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Познакомиться с проектами благоустройства территорий можно будет и во время праздника Масленицы в воскресенье на площади Кирова с 12 до 15 часов, сообщает паблик правительства Карелии.

В городах, участвующих в онлайн-голосовании: Петрозаводске, Кондопоге, Костомукше и Сегеже идет набор добровольных помощников. Для этого нужно оставить заявку до 22 марта на сайте dobro.ru — dobro.ru/event/10041785.

Само же голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Территории, которые победят в народном голосовании благоустроят в 2022 году.

В этом году онлайн-голосование впервые пройдет на общероссийской платформе. Увидеть список территорий можно здесь.

Условия голосования: регистрация через "Госуслуги" и возраст старше 14 лет. На сайте можно отслеживать результаты голосования, а позже - узнавать о статусе исполнения работ на объекте.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-13 16:15:02
На пеньке, багажнике и в подворотне во время ковидной эпидемии, а коммунистам не дают с избирателями встретится :) Бункерные
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