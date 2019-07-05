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Новости. Общество
15:16, 05 Июля 2019
фото: Петросовет

Волонтеры вышли на проверку качества дорог Петрозаводска

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Городские общественные контролеры принимают активное участие в инспекции масштабных дорожных работ, которые ведутся в карельской столице в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в Петросовете.

До октября в Петрозаводске в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будут восстановлены 18 магистралей и 4 тротуара. Компанией - подрядчиком выступает ЗАО "АБЗ-Дорстрой". По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, осмотр ремонтируемых участков дорог с участием группы общественных контролеров и их руководителя Александра Белякова осуществляется в еженедельном режиме. Одним из последних объектов, на котором побывали активисты, стал отремонтированный участок улицы Шотмана.


Петросовет

Напомним, что проект "Общественный контроль за ремонтом дорог" стартовал в Петрозаводске в 2016 году по инициативе председателя Петрозаводского городского Совета Геннадия Боднарчука. В специальную рабочую группу по общественному контролю, созданную при общественном совете Министерства транспорта республики, входит депутат Петросовета Дмитрий Романов. По словам депутата, все народные контролеры предварительно прошли соответствующее обучение, познакомились с технологией проведения дорожного ремонта, особенностями современных строительных материалов, с самыми распространенными ошибками, которые допускают в своей работе подрядчики.

"Народный контроль — это очень эффективная форма работы, которая дает возможность неравнодушным гражданам и общественным организациям совместно с администрацией города, Петросоветом и республиканскими органами активно подключиться к мониторингу качества ремонта асфальтового покрытия. Наравне с городскими властями общественники могут контролировать проведение дорожных работ на различных этапах, а в случае выявления недочетов – напрямую сообщить об этом должностным лицам, отвечающим за приемку объектов. Такой подход позволяет оперативно решать вопросы и исправлять выявленные нарушения", - рассказал Дмитрий Романов.

Отмечается, что контроль за ходом дорожных работ осуществляют как специалисты администрации, так и депутатский корпус. Ранее председатель Петросовета Геннадий Боднарчук совместно с депутатами, в чьих округах в этом году производится ремонт асфальта, приняли решение участвовать в регулярном мониторинге и следить за качеством и сроками исполнения подрядчиком муниципального контракта.

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Комментарии

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Американец
2019-07-05 15:59:23
не видно Фукса, Ермолиной, Слабуновой, Трунова....
zanoza
2019-07-05 15:31:01
"По словам депутата, все народные контролеры предварительно прошли соответствующее обучение, познакомились с технологией проведения дорожного ремонта, особенностями современных строительных материалов, с самыми распространенными ошибками, которые допускают в своей работе подрядчики" Прям не волонтёры , а дорожные эксперты! :)
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