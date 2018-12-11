Волшебный мир детства

В Презентационно-выставочном центре музея "Кижи" открылись две выставки игрушек: "Народная игрушка России XIX-XX веков" из фондов Художественно-педагогического музея игрушки и "Истории игрушек. Из антресолей в витрину", авторами которой стали обычные жители России.

Выставка из Сергиева Посада будет работать до 27 января. И это как раз то праздничное – новогоднее, рождественское, крещенское время, когда всем хочется чудес, все чувствуют себя немного детьми, с радостью дарят и принимают подарки. Сделайте подарок своей семье – посетите выставочный зал Кижи на Кирова! Великолепные старинные игрушки из глины, дерева, природных материалов, ткани, папье-маше, металла порадуют не только глаз, но и ум, вы узнаете много нового об истории создания русской народной игрушки.

Выставка "Истории игрушек. Из антресолей в витрину" будет открыта для детей и взрослых до 24 февраля. Но посетить её советуем прямо сейчас, до наступления Нового года! Дизайнер Ирина Петрова оформила выставку с большой любовью и выдумкой – возможно, вы подчерпнёте новые идеи для украшения своего дома и новогодней ёлки!

Соавторами выставки стали 30 человек – жители Петрозаводска, Лахденпохьи и Москвы. Они прислали на выставку свои любимые игрушки, а также игрушки своих детей, внуков и правнуков. Сыну Маргариты Евгеньевны Телпневой, например, уже 62 года, а она до сих пор бережно хранит его плюшевого медведя, белочку, собачку, уточку и другие игрушки. Всё это богатство Маргарита Евгеньевна принесла в отдел выставок музея "Кижи". И теперь – это история не только её семьи, это история целой страны, представленная на выставке.

Открытие двух выставок проходило очень трогательно и по-домашнему: дети читали стихи, стоя на табуретке, взрослые играли в детские игры, хозяева игрушек – соавторы выставки фотографировались на фоне экспонатов и без устали рассказывали истории своих игрушек. Приходите и вы к нам за праздничным настроением!

В рамках работы выставок будет проходить интерактивная программа "Делу время, потехе час", на которой посетители познакомятся со старинными детскими играми и игрушками начала XX века. Стоимость интерактивной программы – 120 руб/чел. Группа от 10 человек.

Выставочный зал на пл. Кирова, 10а работает с воскресенья по четверг с 10:00 до 18:00. Пятница, суббота – выходные дни.

Справки и запись по телефону: (8142) 79-98-66.