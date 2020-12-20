Волшебство в простых делах

В преддверии волшебного праздника Нового года центр "Мой бизнес" Республики Карелия приглашает предпринимателей присоединиться к федеральной акции #МойбизнесПомогает.

Мы готовим подарки для тех, кто не может позаботиться о себе сам, и призываем всех неравнодушных помочь приюту для бездомных животных!

Мы уточнили, в чём сейчас нуждаются хвостатые друзья человека:

• крупы: рис и греча

• туалетная бумага

• отбеливатель "Белизна", средство для мытья посуды и помещений

• перчатки медицинские и хозяйственные

• консервы для щенков "RoyalCanin" и "Brit"

• тушенка и сухой корм для взрослых собак премиум-класса без курицы

• древесный наполнитель

• игрушки для животных

• ветошь в коробке или упаковке: старое постельное белье, полотенца, одеяла.

Точка сбора организована в центре "Мой бизнес" по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11, 2 этаж с 21 по 24 декабря с 08.00. до 20.00.

Добро всегда возвращается – согреть своим теплом четвероногих друзей так просто!

#МойбизнесПомогает