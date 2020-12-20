Волшебство в простых делах

В преддверии волшебного праздника Нового года центр "Мой бизнес" Республики Карелия приглашает предпринимателей присоединиться к федеральной акции #МойбизнесПомогает.
Мы готовим подарки для тех, кто не может позаботиться о себе сам, и призываем всех неравнодушных помочь приюту для бездомных животных!
Мы уточнили, в чём сейчас нуждаются хвостатые друзья человека:
• крупы: рис и греча
• туалетная бумага
• отбеливатель "Белизна", средство для мытья посуды и помещений
• перчатки медицинские и хозяйственные
• консервы для щенков "RoyalCanin" и "Brit"
• тушенка и сухой корм для взрослых собак премиум-класса без курицы
• древесный наполнитель
• игрушки для животных
• ветошь в коробке или упаковке: старое постельное белье, полотенца, одеяла.
Точка сбора организована в центре "Мой бизнес" по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11, 2 этаж с 21 по 24 декабря с 08.00. до 20.00.
Добро всегда возвращается – согреть своим теплом четвероногих друзей так просто!
#МойбизнесПомогает
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