890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
20.12.2020 16:00
Налог на доходы по вкладам 2021: кому и сколько придется заплатить 2
20.12.2020 20:40
Магазинам в Карелии для борьбы с коронавирусом рекомендовано дольше работать перед Новым годом 3
20.12.2020 15:01
ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2" 5
20.12.2020 19:40
Парфенчиков объяснил, почему вакцинацию от коронавируса первым делают врачам и учителям 3
20.12.2020 15:41
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
20.12.2020 15:20
Мирошник, поздравляя с праздником сотрудников госбезопасности, рассказала о "новых вызовах" 15
20.12.2020 10:47

Волшебство в простых делах

Новости. Общество
09:14, 21 Декабря 2020
фото: © Корпорация развития Карелии
Загрузка...

В преддверии волшебного праздника Нового года центр "Мой бизнес" Республики Карелия приглашает предпринимателей присоединиться к федеральной акции #МойбизнесПомогает.

Мы готовим подарки для тех, кто не может позаботиться о себе сам, и призываем всех неравнодушных помочь приюту для бездомных животных!

Мы уточнили, в чём сейчас нуждаются хвостатые друзья человека:

• крупы: рис и греча

• туалетная бумага

• отбеливатель "Белизна", средство для мытья посуды и помещений

• перчатки медицинские и хозяйственные

• консервы для щенков "RoyalCanin" и "Brit"

• тушенка и сухой корм для взрослых собак премиум-класса без курицы

• древесный наполнитель

• игрушки для животных

• ветошь в коробке или упаковке: старое постельное белье, полотенца, одеяла.

Точка сбора организована в центре "Мой бизнес" по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11, 2 этаж с 21 по 24 декабря с 08.00. до 20.00.

Добро всегда возвращается – согреть своим теплом четвероногих друзей так просто!

#МойбизнесПомогает

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Аналитика

18.12.2020 16:01
Обществоведение
За руку теперь не ловят 3
Бывший чиновник мэрии Петрозаводска получил 9 лет колонии строгого режима за взятки на основании показаний свидетелей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
18.12.2020 10:15
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
17.12.2020 11:40
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 7
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

18.12.2020 15:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Стильные зимние наряды в ТРЦ "Тетрис"
18.12.2020 15:20
"Немножечко не успели" 10
17.12.2020 10:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»