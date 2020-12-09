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09.12.2020 19:10

Вопрос о деньгах на новые троллейбусы для Петрозаводска обсудили в парламенте

Новости. Общество
15:30, 10 Декабря 2020
фото: сайт правительства РК
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Парламент Карелии проголосовал против поправки к проекту бюджета, согласно которой предлагалось выделить 130 млн рублей на покупку новых троллейбусов для Петрозаводска.

С этой инициативой выступила депутат Эмилия Слабунова.

"Износ троллейбусов составлял год назад, по данным Минтранса и МУП "Городской транспорт", 98%. Сейчас уже, наверное, все 100% составляет. Проблему решать нужно, пока не случилось каких-то таких обстоятельств, которые самым негативным образом представят наши власти...", - заявила депутат на заседании парламентского комитета по бюджету.

Обсуждение этой поправки продолжилось сегодня на заседании парламента.

Почему депутаты проголосовали против, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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тетка
2020-12-10 16:42:01
Враги народные
zanoza
2020-12-10 15:50:44
Иными словами, проголосовали против, потому что сумма слишком маленькая выделяется, а аппетиты большие. Ну а народу и старенькие троллейбусы сойдут, не баре же. Парламентарии на троллейбусах не ездят, однако.
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