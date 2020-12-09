Вопрос о деньгах на новые троллейбусы для Петрозаводска обсудили в парламенте

Парламент Карелии проголосовал против поправки к проекту бюджета, согласно которой предлагалось выделить 130 млн рублей на покупку новых троллейбусов для Петрозаводска.

С этой инициативой выступила депутат Эмилия Слабунова.

"Износ троллейбусов составлял год назад, по данным Минтранса и МУП "Городской транспорт", 98%. Сейчас уже, наверное, все 100% составляет. Проблему решать нужно, пока не случилось каких-то таких обстоятельств, которые самым негативным образом представят наши власти...", - заявила депутат на заседании парламентского комитета по бюджету.

Обсуждение этой поправки продолжилось сегодня на заседании парламента.

Почему депутаты проголосовали против, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".