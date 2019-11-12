Вопрос о роспуске Сортавальского горсовета вызвал бурный спор в парламенте Карелии

В Карелии депутаты проголосовали за роспуск Сортавальского горсовета; обсуждение вопроса обернулось дискуссией.

Напомним, сортавальские депутаты выразили несогласие с решением правительства Карелии, которое выступило с идеей объединения Сортавальского городского поселения и Хелюльского городского поселения. В итоге часть депутатов горсовета заявила о сложении полномочий, что в итоге парализовало работу совета. После этого горсовет решили ликвидировать, поскольку его представители длительное время не проводили заседаний.

Депутаты, принимая решение о роспуске горсовета, сослались на решение суда, который установил бездействие горсовета.

"Мы сегодня вмешиваемся в деятельность органов местного самоуправления, навязываем им свою волю. Почему это происходит, я думаю, все в этом зале знают. Потому что сортавальский городской совет такой роптивый. Он не принял решение об объединении двух поселений. Но, наверно, это людям и решать - правильно, неправильно. Это им жить на этой территории. Им решать, как объединяться, и какую власть у себя устанавливать, коль это их полномочия", - сказал депутат Александр Федичев.

Другие мнения депутатов - в материале на сайте "Вести Карелии"