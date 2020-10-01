Вопрос о выкупе здания детсада на Древлянке-8 в Петрозаводске планируют решить до конца года

В детском саду на улице Чистой завершается устранение замечаний, выявленных со стороны Госпожнадзора и Центра гигиены Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Приобретение детского сада планируется в рамках реализации национального проекта "Демография". Сегодня здание осмотрел Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, детский сад в микрорайоне Древлянка-8 был построен компанией "Чистый город" в 2014 году. Приобрести здание не представлялось возможным, так как действовало требование о том, что объект должен быть внесен в федеральный реестр типовых проектов. В прошлом году данная норма перестала действовать. Покупка детского сада также была невозможна из-за изменившихся требований по пожарной безопасности.

В марте 2020 года Глава Карелии поручил организовать взаимодействие с собственником здания по устранению несоответствий требованиям Госпожнадзора и Центра гигиены Роспотребнадзора, чтобы выкупить объект.

По информации министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктора Россыпнова, в целом результаты обследования показали, что здание соответствует ГОСТу и пригодно к эксплуатации.





В настоящее время собственник завершает устранять выявленные надзорными органами замечания. В помещениях двери заменены на противопожарные, установлена новая система сигнализации, сделан выход на крышу. Также увеличена территория участка вокруг садика для противопожарного проезда. Обязанность профинансировать работы взял на собственник здания и выделил на эти цели более 5 млн рублей.

- Сейчас детский сад будет полностью соответствовать всем нормам, - рассказал Виктор Россыпнов. – До конца октября можно будет заявиться на обследование Роспотребнадзором и пожарными и повторно получить заключение.





Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что детский сад откроется в рамках национального проекта "Демография". Он рассчитан на 160 мест.

- Будет это детский сад или ясли, дети какого возраста будут посещать учреждение, решит Администрация Петрозаводска, конечно, с учетом пожелания жителей. Садик нужен этому микрорайону. Поэтому до конца года надо процедуру выкупа завершить, - подчеркнул Артур Парфенчиков.



